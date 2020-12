Власти страны устанавливают возможный ущерб от природного явления.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Японии. Об этом рассказали местные журналисты. По данным экспертов из Национального метеорологического управления страны, эпицентр стихийного явления располагался в акватории Тихого океана, в восточном направлении от префектуры Аомори. Очаг залегал на глубине в 50 километров.

На данный момент данных о причиненных разрушениях нет. Однако специалисты объявили об угрозе формирования цунами. Спустя несколько минут после подземных толчков данное объявление было снято. Жители Японии рассказали, что чувствовали землетрясение в северной и северо-восточной части страны. В перечень вошли такие префектуры как Аомори, Хоккайдо и Иватэ.

В СМИ добавили, что повреждений инфраструктуры в регионах размещения атомных объектов не зафиксировано. В момент землетрясения скоростные поезда "синкансен" включили электронную систему торможения. Сейчас железнодорожное сообщение осуществляется в привычном режиме.

При премьер-министре Японии Ёсихидэ Суги сформирован кризисный штаб по оперативному анализу информации. Специалисты оценивают возможных ущерб от подземных толчков.

