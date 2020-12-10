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В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Информации о пострадавших нет.

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили в главке МЧС.

Некоторые подземные толчки ощущались и в Иркутской области. Эпицентром землетрясения стал Кабанский район Бурятии. Интенсивность в эпицентре составила — 7,6, в Иркутске — 5—6.

Информации о пострадавших нет. Разрушений на территории Бурятии не выявлено. В МЧС сообщили, что они могут быть на территории Иркутской области.

Ранее момент землетрясения в Иркутске попал на видео.

Видео: Youtube/Издательский дом Информ Полис

Теги: бурятия, землетрясение, магнитуда
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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