Информации о пострадавших нет.

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили в главке МЧС.

Некоторые подземные толчки ощущались и в Иркутской области. Эпицентром землетрясения стал Кабанский район Бурятии. Интенсивность в эпицентре составила — 7,6, в Иркутске — 5—6.

Информации о пострадавших нет. Разрушений на территории Бурятии не выявлено. В МЧС сообщили, что они могут быть на территории Иркутской области.

Ранее момент землетрясения в Иркутске попал на видео.

Видео: Youtube/Издательский дом Информ Полис