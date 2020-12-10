Эпицентр стихийного бедствия пришелся на Кабанский район Бурятии.

Момент землетрясения в Иркутске попал на видео. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте ArkA_24/7. Известно, что стихийное явление произошло утром 10 декабря в регионе. Запись велась с наружной камеры наблюдения, которая фиксировала происходящее на улице. В момент подземного толчка видно, что запись начинает трястись. После этого за кадром слышится звук шатающейся мебели.

Сегодня в 5.45 на территории Иркутской области произошло сейсмособытие. Интенсивность в эпицентре 7,6, в Иркутске — 5-6. Магнитуда 5,5, энергетический класс 14,0 ГУ МЧС по Иркутской области

По предварительной информации от регионального экстренного ведомства, жертв и разрушений от землетрясения удалось избежать. Известно, что эпицентр стихии пришелся на Кабанский район Бурятии на побережье Байкала. Его интенсивность составила 7,6, магнитуда — 5,5. На территории Иркутска введен режим повышенной готовности.

На Сахалине ночью 9 ноября произошло землетрясение.

Видео: Instagram / arka_24_7