Зеленскому запретили разговаривать на украинском во время выступления на Мюнхенской конференции

Со сцены он заявил, что большинство граждан Украины не хотят проведения выборов в стране

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не разрешили выступать на украинском языке на проходящей в Мюнхене конференции по безопасности. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт конференции, ведущий трансляцию мероприятия.

Модератор конференции, не задумываясь, ответила "нет" на вопрос Зеленского о возможности говорить по-украински, что вызвало смех у присутствующих. Сам Зеленский после отказа и попросил "не давить на него".

Несмотря на это, Зеленский продолжил выступление на английском языке. В частности, он предложил провести в Киеве саммит западных лидеров, поддерживающих Украину, с участием представителей "от Вашингтона до Токио".

Напомним, 61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля 2025 года. В ней принимают участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководителей международных организаций. Российские официальные лица не участвуют в конференции с 2022 года. Одной из ключевых тем конференции является ситуация на Украине.

Ранее Piter.TV сообщал, что Зеленский рассказал о неких вооруженных столкновениях в его офисе в начале СВО.

Видео: Telegram-канал "RT на русском"