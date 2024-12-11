Глава Украины рассказал журналисту из The Guardian о попытках покушения.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский рассказал о неких вооруженных столкновениях, которые происходили в его офисе в самом начале проведения Россией специальной военной операции. Иностранный политик объяснил, что события происходили во время мирных переговоров по урегулированию регионального конфликта, которые проходили сначала на территории Белоруссии, затем в Стамбуле. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с британскими журналистами из издания The Guardian. Гость программы указал, что его якобы пытались ликвидировать.

Были выстрелы. Погибли люди тут, в нашем офисе, были другие наши люди, которые защищали, была высадка десанта. Владимир Зеленский, глава Украины

Ранее Зеленский уже неоднократно утверждал, что в начале СВО на него якобы были организованы несколько покушений.

Зеленский сделал признание о потерянных территориях.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України