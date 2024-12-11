Глава Украины уверил иностранного журналиста в том, что понимает реальность ситуации.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал факт того, что Украина не способна самостоятельно вернуть под свой контроль утраченные в боевых действиях с российскими военнослужащими территории.

Мы не можем вернуть все наши территории. Мы адекватные люди, мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может не случиться. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что в январе 2025 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о том, что Украина в результате регионального конфликта лишиться трети своей территории, а также должна будет согласиться с присутствием иностранных войск на земле. По словам европейского политика, гражданам Украины в будущем придется ответить на вопрос о том, стоил ли такой результат жизней населения, которое погибло во время конфликта. Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский сообщал ему о готовности к мирной сделке.

Зеленский призвал Карлсона перестать "лизать задницу" Путину.

Фото и видео: YouTube / Piers Morgan Uncensored