На Украине прокомментировали позицию, которую американский журналист занимает в отношении Кремля.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский обвинил американского журналиста Такера Карлсона в работе на российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о своей легитимности в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Такеру нужно перестать работать на Путина и прекратить вылизывать ему задницу, если честно. Владимир Зеленский, глава Украины

Ранее Такер Карлсон назвал Владимира Зеленского диктатором. По словам иностранного ведущего, на этот момент указывают три пункта. Речь идет об отсутствии проведения президентских выборов на Украине, запрет властями Украинской православной церкви при Московском патриархате, а также запрет русского языка. Дополнительно Такер Карлсон также обвинил лидера киевского режима в продаже своей страны коллективному Западу. Журналист из США заявил, что таким образом Владимир Зеленский стал "лакеем", из-за чего его популярность среди граждан очень низка.

Зеленский отверг проведение выборов на Украине до завершения боевых действий.

Фото и видео: YouTube / Piers Morgan Uncensored