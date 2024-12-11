На Украине назвали условие для проведения народного голосования по назначению на должность президента.

Президентские выборы на украинской территории не будут проводиться до завершения горячей стадии регионального конфликта с Москвой. Соответствующее заявление сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о своей легитимности в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Иностранный ведущий пояснил в эфире собственного YouTube-канала, что российское руководство указывает на нелегитимность Владимира Зеленского, а призывы к проведению выборов в стране звучат также со стороны Вашингтона. Украинский политик признал, что если власти решат прекратить военное положение сейчас, тот большая часть армии вернется домой к своим семьям.

Я всегда говорил, что открыт к любым выборам. Но во время войны не может быть выборов. Конституцию надо было бы изменить. <...> Горячая стадия закончится, закончится военное положение, тогда пройдут выборы. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что выборы главы государства должны были пройти на Украине в марте 2024 года. Власти страны объяснили их отсутствие военным положением. Однако местные и западные аналитики отмечают, что в случае введения военного положения продлеваются должностные полномочия только Верховной Рады (парламента), но президента. Таким образом полномочия Владимира Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года.

Зеленский допустил переговоры с Путиным, если Трамп обеспечит Киеву безопасность.

Фото и видео: YouTube / Piers Morgan Uncensored