Лидер киевского режима Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным при том условии, что новый американский лидер от Республиканской партии Дональд Трамп гарантирует Украине безопасность. Такую позицию глава государства высказал в эфире телеканала Bloomberg TV. Мероприятие состоялась на полях Всемирного экономического форума, организованного в швейцарском городе Давос. Гость программы ответил на вопрос иностранных СМИ о том, готов ли он отменить свой запрет по тому, чтобы власти не садились за стол обсуждать проблемы с руководством Кремля. Корреспондент спросил о том, будут ли вестись переговоры в том случае, если Украине предложат сделку.

Я буду делать все, чтобы это приблизить. <...> Если президент Трамп, я в это верю, сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить конфликт. Владимир Зеленский, глава Украины

Зеленский сделал наглое заявление о новых регионах России.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України