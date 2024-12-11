Глава Украины счел территории "оккупированными".

Киевский режим не признает контроль Москвы над новыми российскими регионами. Соответствующее заявление местный президент Владимир Зеленский сделал в ходе общения с иностранными журналистами. Политик выступил на полях площадки международного экономического форума, организованного в швейцарском городе Давосе.

Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся — мы все равно не признаем. Владимир Зеленский, глава Украины

Ранее, во вторник, Владимир Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым американским президентом от Республиканской партии Дональдом Трампом, однако одновременно пугал им европейских коллег. Лидер киевского режима также усомнился в том, что представители Европейского союза будут присутствовать на мирных переговорах по Украине. Он указал на то, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с коллективным Брюсселем.

Зеленский допустил, что Европу могут не позвать на переговоры по Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України