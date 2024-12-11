Глава Украины напомнил о том, что в Белый дом сейчас пришел новый президент.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский допустил, что представителей европейского региона могут не позвать на переговоры мирному урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе официального выступления на площадке международного экономического форума, организованного в швейцарском городе Давосе. Эксперт пояснил, что важно сформировать совместную региональную внешнюю и оборонную политику.

Сейчас непонятно, будет ли у Европы вообще место за столом, когда конфликт закончится. Мы видим, как много влияния Китай имеет на Россию. И мы глубоко благодарны Европе за всю поддержку, которую она предоставила нашей стране. Однако будет ли Трамп прислушиваться к Европе? Владимир Зеленский, глава Украины

По мнению Владимира Зеленского, на текущий момент все европейские страны должны быть готовы тратить на безопасность столько, сколько будет нужно, а не столько, сколько они привыкли.

Зеленский отверг идею сокращения армии Украины в пять раз.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum