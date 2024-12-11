Лидер киевского режима Владимир Зеленский допустил, что представителей европейского региона могут не позвать на переговоры мирному урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе официального выступления на площадке международного экономического форума, организованного в швейцарском городе Давосе. Эксперт пояснил, что важно сформировать совместную региональную внешнюю и оборонную политику.
Сейчас непонятно, будет ли у Европы вообще место за столом, когда конфликт закончится. Мы видим, как много влияния Китай имеет на Россию. И мы глубоко благодарны Европе за всю поддержку, которую она предоставила нашей стране. Однако будет ли Трамп прислушиваться к Европе?
Владимир Зеленский, глава Украины
По мнению Владимира Зеленского, на текущий момент все европейские страны должны быть готовы тратить на безопасность столько, сколько будет нужно, а не столько, сколько они привыкли.
Зеленский отверг идею сокращения армии Украины в пять раз.
Фото и видео: YouTube / World Economic Forum
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