Глава Украины уверен, что Владимир Путин нарастить российские Вооруженные силы еще больше.

Украина не согласится на сокращение Вооруженных сил страны в пять раз. Соответствующее заявление лидер киевского режима Владимир Зеленский сделал в ходе официального выступления на площадке международного экономического форума, организованного в швейцарском городе Давосе. Иностранный политик добавил, что подобного сокращения армии от Киева могут потребовать оппоненты в ходе мирных переговоров по урегулированию регионального конфликта.

Не будет. Мы не дадим этого сделать. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что руководитель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев утверждал, что после окончания конфликта Украина будет тратить значительные средства на закупки нового вооружения и развитие своих оборонных производств.

Зеленский потребовал от Европы содержать миллионную армию Украины.

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum