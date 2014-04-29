Политолог назвал способ президенту Украины лично увидеть российского лидера.

Владимиру Зеленскому посоветовали "не караулить Путина у туалета". Такое заявление сделал украинский политолог Валентин Гайдай в рамках YouTube-канала медиагруппы "Голос". По мнению специалиста, глава государства может предпринять попытку пообщаться с российским коллегой в кулуарах на каком-либо международном мероприятии. Потенциальная возможность для этого появится во время проведения форума в Давосе, Генассамблее ООН или саммите G20.

Пять лет назад, когда стал президентом США Трамп, с ним хотели многие переговорить из нашей элиты, и ждали его возле туалета, но я не думаю, что это правильно, серьезно. Валентин Гайдай, украинский политолог

Эксперт заметил, что в национальных интересах Украины избежать реализации подобного сценария.

В Киеве началась акция протеста сотрудников попавших под санкции СМИ.

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