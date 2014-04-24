В Киеве началась акция протеста сотрудников попавших под санкции СМИ

Журналисты вышли с плакатами к зданию Художественного арсенала.

В Киеве началась акция протеста сотрудников СМИ, попавших под санкции Совета по национальной безопасности и обороны. Об этом рассказали местные журналисты из издания "Страна.UA". По данным источника, демонстрация проводится около здания Художественного арсенала. В одновременно с этим мероприятием внутри проходит форум "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Несколько десятков сотрудников телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и других СМИ, работа которых была заблокирована решением СНБО, проводят акцию протеста возле Художественного арсенала заявление "Страна.UA"

У некоторых активистов заклеены рты в знак протеста против решений СНБО и Владимира Зеленского против свободы слова на Украине. В руках оппозиция держит плакаты, на которых нанесены надписи на английском языке. Своими действиями представители СМИ надеются обратить внимание европейских коллег и главы государства на то, что страна движется не по тому пути развития, запрещая вещание неугодных властям телеканалов. Один из участников акции заметил, что по его мнению, Зеленский превращается в диктатора, поэтому зачищает информационные поля.

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