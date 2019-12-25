Депутат Рады Скороход: Украина переплачивает за российский газ из-за поставок по реверсу

Политик призвала Киев вступить в переговоры с РФ по вопросу закупки топлива.

Депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила о том, что Украина переплачивает за российский газ из-за поставок по реверсу. Такое заявление политик сделала в эфире местного телеканала "НАШ". Парламентарий напомнила журналистам, что Киев отказался от прямых закупок энергетического ресурса, поэтому газ из РФ сначала поступает в Словакию, а уже затем - в страну. Также Киев добирает из собственной газотранспортной системы необходимый объем, покрывающий потребности государства.

Мы покупаем газ по реверсу. То есть газ идет из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем...То есть мы просто доплачиваем за транзит "туда-назад" дополнительные деньги, на самом деле это российский газ. Анна Скороход, украинский депутат

Политик уверена, что при таком раскладе Украине приходится переплачивать за топливо. Скороход видит необходимость в переговорах с российской стороной относительно соглашений о закупке газа. Спикер подчеркнула, что на данный момент вопрос газа является политическим моментом.

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