Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Путиным на курорте

Во вторник, 14 января, стало известно о том, что Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Путиным. Об этом заявила фракция партии экс-президента Украины Петра Порошенко.
Политики утверждают, что Зеленский специально вылетел в Оман для переговоров с Россией. На такие мысли представителей Порошенко натолкнуло необычное совпадение рейсов украинского лидера с рейсом самолет лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Дело в том, что последнего прозвали "кумом Путина".
Якобы Зеленский провел тайные переговоры с РФ во время его поездки на курорт в Оман в начале января
"С Новым годом, страна оманутых избирателей",
— заключили представители Порошенко.
Напомним, что фотографии с отдыха Зеленского в Омане появились 5 января. Политик пока никак не прокомментировал эти предположения.
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Видео: YouTube / Последний Шанс, Факти ICTV
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