В свою очередь эксперты считают, что необычно теплая зима может быть связана с глобальным потеплением.

Во вторник, 14 января, в Госдуме заявили, что теплую зиму в Россию принесло климатическое оружие США. С соответствующим заявлением выступил депутат Алексей Журавлев.

Политик заявил, что именно этот тип оружия Америка использовала этот тип оружия во Вьетнаме.

"Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно", —объяснил он.

В свою очередь эксперты считают, что необычно теплая зима может быть связана с глобальным потеплением. Выяснилось, что российский климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете. По мнению учёных, на это влияет несколько факторов —рельеф местности и глобальное потепление. Дело в том, что Россия расположена на территории, где площадь суши превосходит площадь воды.

Ранее мы сообщали о том, что учёные из США разработали первых в мире биороботов.