Ученые из США разработали первых в мире биороботов

Среди первых опытов — объединение нескольких сотен клеток кожи и сердца лягушки Xenopus laevis.

Во вторник, 14 января, стало известно о том, что учёные из Университета Вермонта в США разработали первых в мире биороботов. Об этом сообщает Science Alert.

Новая разработка носит название "ксеноботы". По словам учёных, эти биороботы являются шариками субмиллиметрового размера. Они состоят из 500-1000 клеток.

Ксеноботы способны двигаться, самоорганизовываться и перемещать микроскопические "грузы". Предполагается, что они смогут переносить на себе лекарства.

При создании биороботов разработчики использовали суперкомпьютер и специальный алгоритм. Среди первых опытов — объединение сотни клеток кожи и сердца лягушки Xenopus laevis.

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Видео: YouTube / University of Vermont