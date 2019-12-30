Ученые из США разработали первых в мире биороботов

Во вторник, 14 января, стало известно о том, что учёные из Университета Вермонта в США разработали первых в мире биороботов. Об этом сообщает Science Alert.
Новая разработка носит название "ксеноботы". По словам учёных, эти биороботы являются шариками субмиллиметрового размера. Они состоят из 500-1000 клеток.
Ксеноботы способны двигаться, самоорганизовываться и перемещать микроскопические "грузы". Предполагается, что они смогут переносить на себе лекарства.
При создании биороботов разработчики использовали суперкомпьютер и специальный алгоритм. Среди первых опытов — объединение сотни клеток кожи и сердца лягушки Xenopus laevis.
Раее мы сообщали о том, что Samsung Galaxy S20 Ultra получит 108 Мп и 100-кратный зум.
Видео: YouTube / University of Vermont
Обсуждение ( 0 )