Учёные объяснили резкое изменение климата в России

Как оказалось, климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете.

Учёные Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова рассказали, почему в России потеплел климат. Об этом сообщает "Российская газета".

Выяснилось, что российский климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете. По мнению учёных, на это влияет несколько факторов —рельеф местности и глобальное потепление. Дело в том, что Россия расположена на территории, где площадь суши превосходит площадь воды.

"У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф", — отметил специалист.

Отмечается, что из-за глобального потепления в Арктике этот процесс идет в 3,5 раза быстрее. Климатологи не исключают ещё более резких климатических скачков в будущем.

Учёные полагают, что в 2020 году возможно возрастание числа природных катастроф.

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