В Петербурге обнаружили редкий "мохнатый лед"

Его заметили в Белоострове.

Природа не перестает изумлять жителей и гостей Северной столицы: совсем недавно в городе начинали распускаться первые весенние цветы, а в пятницу, 10 января, деревья "оделись в мохнатый лёд". На необыкновенное явление обратили внимание в Белоострове.

Эксперты пояснили, за возникновение этого феномена отвечают грибы Exidiopsis effusa. Они дают возможность "снежным волосам" поддерживать свою форму и состояние, не давая возможности полностью растаять образовавшемуся льду.

Такой лед достаточно редко встречающееся, мимолетное и крайне прекрасное зрелище. Он появляется лишь между 45 и 55 градусами северной широты в морозные и достаточно влажных ночи, когда температура окружающей среды не поднимается сильно выше 0 градусов по Цельсию.

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Фото: vk.com/vyborgvk