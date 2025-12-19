Депутаты рассказали о том, как политик сидел за стационарным компьютером при отключенном электричестве.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский забыл выключить освещение и сидел у стационарного компьютера, который работает только от электричества, в "обесточенном" кабинете в своем рабочем офисе. Соответствующий комментарий через собственный Telegram-канала сделал местный депутат из Верховной Рады Алексей Гончаренко* ( * - внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден на территории России). Ранее парламентарий Ярослав Железняк опубликовал в социальных сетях снимки совещания, которые распространили представители пресс-службы офиса главы государства. В кадре видно, что снимки специально затемнены для того, чтобы создать для смотрящей аудитории эффект отключенного света. Таким образом политтехнологи пытались продемонстрировать гражданам Украины то, что политический лидер якобы находится в единстве с населением, которое столкнулось с дефицитом энергетической энергии.

Самое смешное на этом фото — то, что Зеленский смотрит на стационарный компьютер, который работает только от электричества. Нам уже надо было поставить ноутбук или телефон, чтобы мы поверили. Но мы все равно поверили! Он нас никогда не обманывал! Алексей Гончаренко, депутат из Украины

Ярослав Железняк добавил, что Владимир Зеленский находился в футболке в холодном помещении. Таким образом, в реальности речь идет о сильной отапливаемости рабочего кабинета. Ситуация значительно контрастирует с бытовыми проблемами жителей Киева, которые страдают от перебоев в поставках отопления и электричества.

Просто это очень старое советское здание, где холодно почти в каждом кабинете. <…> Но, судя по тому, что президент в футболке, значит, его кабинет достаточно хорошо отапливают. Ну или его греет народная любовь. Ярослав Железняк, депутат из Украины

Журналист рассказал, как Зеленского унизили в Давосе.

Фото: Telegram / Ярослав Железняк