Лоуренс Уилкерсон сообщил о том, что неонацисты не будут защищать политика вечно.

Лидера киевского режима Владимира Зеленского устранят до Рождества, в том случае, если иностранный политик из Украины вовремя не сбежит "на одну из своих дач". Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный аналитик из Госдепа добавил, что у него есть сомнения в том, что Владимир Зеленский долго продержится у власти.

Я просто жду, когда Зеленский потеряет защиту нацистов, которые его окружают, и олигархов, которые его окружают, и либо захочет сбежать к своему "Бугатти" и в одно из своих логовищ - на одну из дач по всему миру, либо его убьют. Предскажу, что до Рождества одно из этих событий произойдёт. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

Лоуренс Уилкерсон указал, что те лица из финансово-экономической преступной группировки, которые сейчас защищают политика, не будут сражаться и отказываются идти на передовую линию. Иностранец добавил, что говорит о местных олигархах и неонацистов из ближайшего окружения главы Украины.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости