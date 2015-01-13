Зеленский заявил о визите в Херсонскую область после аварии на ГЭС

Об этом политик написал в соцсетях.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в четверг 8 июня в собственном Telegram-канале о том, что посетил подконтрольную киевскому режиму территорию Херсонской области, которая ранее пострадала после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Политик пояснил, что на заседании с коллегами обсудил вопросы, включающие процесс эвакуации мирных граждан из потенциально опасных зон подтопления, организацию жизнеобеспечения затопленных земель, а также восстановление экологической системы и военную оперативную ситуацию в регионе.

Рабочая поездка в Херсонскую область. Координационное совещание по поводу ликвидации последствий подрыва дамы Каховской ГЭС... пост Владимира Зеленского

Зеленский заявил, что Киев не использует западное оружие на территории России.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official