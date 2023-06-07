Он подчеркнул, что к нему никто не обращался по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не использует западное оружие на территории России. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

В воскресенье, 4 июня, в бельгийских СМИ появилась информация, что власти страны хотят отправить запрос Украине с требованием объяснить факт использования их оружия при атаке на Белгородскую область. Зеленский отметил, что Киев не использует западное вооружение на российской территории. Он подчеркнул, что к нему никто не обращался по этому поводу.

Ранее Зеленский заявил, что Запад предаст Украину, если не предоставит ей гарантии безопасности.

Видео: YouTube / Офіс Президента України