Зеленский заявил, что Запад предаст Украину, если не предоставит ей гарантии безопасности

Глава Украины недоволен, что Запад хочет экономически зарабатывать, сотрудничая с Москвой.

Страны коллективного Запада предадут Украину в том случае, если не предоставят ей гарантии безопасности на саммите НАТО, который запланирован к проведению 11-12 июля в Вильнюсе. Соответствующее заявление глава государства Владимир Зеленский сделал в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами в Киеве.

Я не хочу, чтобы мы с Россией остались наедине. Если так будет, значит так будет. Но это, я считаю, предательская политика с точки зрения тех или иных партнеров, это не про партнерство. Это про то, что все-таки вы боитесь Россию. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что еще 2 июня политик говорил о том, что в Киеве понимают невозможность вступления в Североатлантический военный альянс до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. Также на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе Владимир Зеленский утверждал, что страна готова вступить в НАТО, но ждет, когда этот блок стран будет готов принять ее в своих рядах.

Зеленский рассказал о целях Украины и Запада на саммите мира.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України