Зеленский рассказал о целях Украины и Запада на саммите мира

Глава Украины рассказал о работе по "формуле мира".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил журналистам на пресс-конференции в Киеве о том, что в рамках "саммита мира" западные государства будут разрабатывать пошаговое решение проблем по каждому из пунктов его презентованной "формулы мира".

Формула мира - это площадка, которую мы готовим, и там все очень непросто. Там 10 пунктов, на основе которых собирается большое количество государств. Они будут в каждом из пунктов разрабатывать пошаговое решение проблемы. И потом все вместе будут давить на Россию, кто чем сможет. Владимир Зеленский, президент Украины



Напомним, что еще в ноябре 2022 года политик заявил, что у украинских властей есть собственный "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. В документе речь идет об обеспечении ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также обмене "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановлении территориальной целостности страны.

Зеленский заявил, что Украина может восстановить поврежденный под Купянском аммиакопровод.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України