Зеленский заявил, что Украина может восстановить поврежденный под Купянском аммиакопровод

Глава Украины рассказал о судьбе трубопровода "Тольятти - Одесса".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил журналистам на пресс-конференци в Киеве о том, что власти страны могут восстановить аммиакопровод "Тольятти - Одесса", который получил повреждения на участке в Харьковской области. Позже официальный представитель администрации уточнил, что речь идет только о ремонте трубопровода, а не о возобновлении работы магистрали.

Если говорить об аммиаке, и если бы вы спросили меня, можем ли мы возобновить эту работу, то да. Если это будет нужно - да... Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что о разгерметизации аммиакопровода в Купянском районе Харьковской области заявил в понедельник 5 июня глава областной администрации Олег Синегубов. В регионе был развернут штаб для ликвидации последствий случившегося. Вопрос возобновления функционирования объекта является частью пакетной договоренности по зерновой сделке.

Зеленский утверждает, что Киев обратится в МУС по поводу ситуации вокруг Каховской ГЭС.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України