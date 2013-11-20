Зеленский утверждает, что Киев обратится в МУС по поводу ситуации вокруг Каховской ГЭС

Глава Украины рассказал о расследовании инцидента.

Украинские власти намерены подать иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге против России из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление политик сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Киеве. Глава государства уточнил, что киевский режим расценивает ситуацию в регионе как экоцид.

Мы будем обращаться к представителям Международного уголовного суда. Владимир Зеленский, президент Украины

В ночь на вторник 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС. После этого зафиксировано разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды. В населенном пункте Новая Каховка ее уровень уже достиг 12 метров. В подтопленной зоне располагаются 14 пунктов, в общей сложности затопленными могут оказаться около 80 населенных пунктов .Повреждение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, оказались смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України