Зеленский заявил о вырванном у Украины сердце из-за Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России. Политик считает, что для того, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Москва должна "вернуть" Киеву полуостров.
Крым был сердцем Украины. Солнечный, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить.
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного в регионе референдума. Киев продолжает считать Крым своим, но временно оккупированным РФ. Российские дипломаты не раз говорили, что жители Крыма решили свою судьбу демократическим путем в соответствии с международным правом и уставом ООН.
Зеленский и Дуда обсудили противодействие "Северному потоку — 2".
Видео: TG / Zelenskiy / Official
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
И что? Россияне должны поплакать и покаяться?
Большой кукиш под нос Володе. Крым Русский,точка!