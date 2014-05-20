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Сегодня, 15:08
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Зеленский заявил о вырванном у Украины сердце из-за Крыма

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Президент Украины записал видеообращение к России.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России. Политик считает, что для того, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Москва должна "вернуть" Киеву полуостров.

Крым был сердцем Украины. Солнечный, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного в регионе референдума. Киев продолжает считать Крым своим, но временно оккупированным РФ. Российские дипломаты не раз говорили, что жители Крыма решили свою судьбу демократическим путем в соответствии с международным правом и уставом ООН.

Зеленский и Дуда обсудили противодействие "Северному потоку — 2".

Видео: TG / Zelenskiy / Official

Теги: владимир зеленский, крым
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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Марков Андрей
Сегодня 15:40

И что? Россияне должны поплакать и покаяться?  
Большой кукиш под нос Володе. Крым Русский,точка!

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