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Зеленский и Дуда обсудили противодействие "Северному потоку — 2"
Сегодня, 8:21
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Зеленский и Дуда обсудили противодействие "Северному потоку — 2"

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Президенты Украины и Польши провели телефонный разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Польши Анджей Дуда обсудили противодействие российскому проекту газопровода "Северный поток — 2". Политики проанализировали шаги, которые необходимо предпринять странам, чтобы проект трубопровода остался нереализованным.

Зеленский провел телефонный разговор с Дудой. Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту "Северный поток 2" и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество

сообщение пресс-службы офиса президента Украины

В Киеве напомнили, что Польша согласна с позицией Украины в том, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы строительство газопровода из России в Германию было не завершено. Также во время разговора с Варшавой поднимался вопрос ситуации на Донбассе, строительства и ремонта дорог, обновления пунктов пропуска.

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Фото: YouTube/Владимир Зеленский

Теги: анджей дуда, владимир зеленский, северный поток-2
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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