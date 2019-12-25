Зеленский и Дуда обсудили противодействие "Северному потоку — 2"

Президенты Украины и Польши провели телефонный разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Польши Анджей Дуда обсудили противодействие российскому проекту газопровода "Северный поток — 2". Политики проанализировали шаги, которые необходимо предпринять странам, чтобы проект трубопровода остался нереализованным.

Зеленский провел телефонный разговор с Дудой. Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту "Северный поток 2" и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество сообщение пресс-службы офиса президента Украины

В Киеве напомнили, что Польша согласна с позицией Украины в том, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы строительство газопровода из России в Германию было не завершено. Также во время разговора с Варшавой поднимался вопрос ситуации на Донбассе, строительства и ремонта дорог, обновления пунктов пропуска.

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Фото: YouTube/Владимир Зеленский