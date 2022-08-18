Зеленский заявил о работе Киева над визитом миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

На Украине призвали ВС РФ отойти с территории ЗАЭС и ближайших районов.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о работе Киева над визитом миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. В очередном видеообращении к народу глава государства заметил, что дипломаты находятся в постоянном контакте с профильной международной организацией и сотрудничают с ее сотрудниками ради направления делегации на режимный объект. Политик добавил, что "абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации" в районе расположения ЗАЭС может гарантировать для мира возвращение к нормальной ядерной безопасности.

Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ в постоянном контакте, сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский лидер считает, что российские военные должны отойти с территории АЭС и всех соседних районов с ней, а также забрать оттуда собственную боевую технику. Зеленский отметил, что эти действия должны быть выполнены как можно быстрее и без всяких условий. Со своей стороны киевский режим готов обеспечивать контроль, а также направить миссию МАГАТЭ на объект легальным способом "очень быстро и максимально эффективно".

Зеленский заявил о создании "консультативного совета по деоккупации Крыма".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України