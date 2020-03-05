Зеленский заявил о создании "консультативного совета по деоккупации Крыма"

Украинский политик сообщил о подготовке к "Крымской платформе".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в понедельник 15 августа на Украине создан "консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма". Соответствующей информацией глава государства поделился с подписчиками во время очередного видеообращения. Политик уточнил, что властями страны проведена встреча по подготовке к новой "Крымской платформе".

Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма, чтобы координировать все меры и проекты. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что в 2021 году международный саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа. Участники из более чем 40 стран и организаций обсуждали на мероприятии вопрос "возвращения" контроля киевского режима над полуостровом.

Зеленский рассказал о планах Украины вернуть Крым.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України