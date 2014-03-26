Зеленский рассказал о планах Украины вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах вернуть Крым под контроль Киева. Об этом он заявил в своем видеообращении.
Зеленский выступил с этим заявлением после серии взрывов, которые произошли 9 августа в районе Новофедоровки. По словам украинского лидера, военный конфликт начался с Крыма и должен там же закончиться.
Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест.
Владимир Зеленский, президент Украины
Ранее Зеленский признал тяжелое положение ВСУ на Донбассе, Харьковщине и юге Украины.
Видео: YouTube / Зе!Президент
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