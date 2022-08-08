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Зеленский признал тяжелое положение ВСУ на Донбассе, Харьковщине и юге Украины

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Он призвал другие страны передать Киеву дальнобойное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение ВСУ. Об этом он заявил в своем видеообращении.

По словам украинского лидера, войска испытывают трудности на Донбассе. Он также добавил, что есть сложности в Харьковской области и на юге Украины.

Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутский и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней.

Владимир Зеленский, президент Украины.

Также глава государства призвал другие страны передать Киеву дальнобойное оружие

Ранее Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции.

Видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, вооруженные силы украины, донбасс, президент украины, харьковская область
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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