Зеленский признал тяжелое положение ВСУ на Донбассе, Харьковщине и юге Украины

Он призвал другие страны передать Киеву дальнобойное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение ВСУ. Об этом он заявил в своем видеообращении.

По словам украинского лидера, войска испытывают трудности на Донбассе. Он также добавил, что есть сложности в Харьковской области и на юге Украины.

Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутский и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Владимир Зеленский, президент Украины.

Также глава государства призвал другие страны передать Киеву дальнобойное оружие

Ранее Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции.

Видео: YouTube / Офіс Президента України