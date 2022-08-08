Зеленский признал тяжелое положение ВСУ на Донбассе, Харьковщине и юге Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение ВСУ. Об этом он заявил в своем видеообращении.
По словам украинского лидера, войска испытывают трудности на Донбассе. Он также добавил, что есть сложности в Харьковской области и на юге Украины.
Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутский и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней.
Владимир Зеленский, президент Украины.
Также глава государства призвал другие страны передать Киеву дальнобойное оружие
Ранее Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции.
Видео: YouTube / Офіс Президента України
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все