Зеленский заявил о посещении позиций ВСУ на Артемовском направлении

Глава Украины вручил награды местным военнослужащим.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил в собственном Telegram-канале о том, что посетил позиции украинских военных на Артемовском направлении. Глава государства пояснил, что что перед Вооруженными силами стоят "сложные задачи". Политик пояснил, что вместе с командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским он общался с руководителями 93-й, 28-й и 92-й отдельных механизированных бригад. В рамках мероприятия гости наградили особо отличившихся военнослужащих.

Наши воины на Бахмутском направлении. <...> Сложные задачи. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский объявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official