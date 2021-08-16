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Зеленский заявил о посещении позиций ВСУ на Артемовском направлении

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Глава Украины вручил награды местным военнослужащим.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил в собственном Telegram-канале о том, что посетил позиции украинских военных на Артемовском направлении. Глава государства пояснил, что что перед Вооруженными силами стоят "сложные задачи". Политик пояснил, что вместе с командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским он общался с руководителями  93-й, 28-й и 92-й отдельных механизированных бригад. В рамках мероприятия гости наградили особо отличившихся военнослужащих.

Наши воины на Бахмутском направлении. <...> Сложные задачи.

Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский объявил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины.

Фото и видео: Telegram / Zelenskiy / Official

Теги: артемовск, владимир зеленский, всу, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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