Он призвал обратить внимание на законодательство страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии плана Б на случай его гибели. Об этом он рассказал по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

Зеленский призвал обратить внимание на законодательство страны. Он также напомнил, что Украина является парламентско-президентской республикой, которая будет готова к той или иной потере.

Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Зеленский назвал условие для встречи с Путиным.

Видео: YouTube / Офіс Президента України