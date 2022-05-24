Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

Он намерен встретиться только с президентом России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом Владимиром Путиным при одном условии. Об этом он сообщил по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

По словам Зеленского, он не собирается встречаться с кем-то еще из России, кроме как с президентом. Он также назвал тему, которую должны обсудить оба лидера.

Только в том случае, если вопрос на столе будет один - прекращение войны. Владимир Зеленский, президент Украины

Также украинский лидер отметил, что эту встречу трудно организовать из-за "линии, которую уже сложно перейти". Однако Зеленский считает, что надо пытаться закончить нынешний конфликт.

Ранее Зеленский призвал другие страны участвовать в восстановлении Украины.

Видео: YouTube / Офіс Президента України