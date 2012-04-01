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Зеленский призвал другие страны участвовать в восстановлении Украины

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Он также призвал ввести новые санкции против России.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал другие страны участвовать в восстановлении страны. Об этом он заявил на международном экономическом форуме в Давосе.

Также украинский лидер призвал ввести новые санкции против России. По словам Зеленского, необходимо ввести эмбарго на нефть, полностью заблокировать банки и создать прецедент выхода всего бизнеса с российского рынка.

Мы предлагаем создать прецедент восстановления страны после войны. Приглашаю вас взять участие в восстановлении.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее суд в Киеве приговорил российского военного к пожизненному заключению.

Видео: YouTube / World Economic Forum

Теги: владимир зеленский, восстановление, президент украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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