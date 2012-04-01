Зеленский призвал другие страны участвовать в восстановлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал другие страны участвовать в восстановлении страны. Об этом он заявил на международном экономическом форуме в Давосе.
Также украинский лидер призвал ввести новые санкции против России. По словам Зеленского, необходимо ввести эмбарго на нефть, полностью заблокировать банки и создать прецедент выхода всего бизнеса с российского рынка.
Мы предлагаем создать прецедент восстановления страны после войны. Приглашаю вас взять участие в восстановлении.
Владимир Зеленский, президент Украины
Ранее суд в Киеве приговорил российского военного к пожизненному заключению.
Видео: YouTube / World Economic Forum
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