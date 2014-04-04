Суд в Киеве приговорил российского военного к пожизненному заключению

Его признали виновным в убийстве мирного жителя Сумской области.

Соломенский районный суд Киева приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. Об этом сообщает "Интерфакс"

Шишимарина признали виновным в убийстве мирного жителя Сумской области. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. В суде российский военный признал свою вину.

Суд пришел к выводу, что Шишимарин совершил убийство мирного жителя с умыслом, тем самым "нарушив законы и обычаи войны".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили более ста взрывоопасных предметов на "Азовстали".

Видео: Страна.UA

Telegram / Постовой