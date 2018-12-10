Минобороны РФ: российские военные уничтожили более ста взрывоопасных предметов на "Азовстали"

На наиболее опасных участках работают специализированные бронированные машины.

Вооруженные силы России уничтожили более ста взрывоопасных предметов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На опубликованном видео показана работа российских саперов. Взрывоопасные предметы были обнаружены по всему периметру "Азовстали" и в строениях на территории предприятия. Найденные минные поля и ловушки были обезврежены. На наиболее опасных участках работают специализированные бронированные машины.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили три украинских Су-25.

Видео: Минобороны России