Минобороны РФ: российские военные уничтожили более ста взрывоопасных предметов на "Азовстали"

Вооруженные силы России уничтожили более ста взрывоопасных предметов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
На опубликованном видео показана работа российских саперов. Взрывоопасные предметы были обнаружены по всему периметру "Азовстали" и в строениях на территории предприятия. Найденные минные поля и ловушки были обезврежены. На наиболее опасных участках работают специализированные бронированные машины.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили три украинских Су-25.
Видео: Минобороны России
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