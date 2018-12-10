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Минобороны РФ: российские военные уничтожили более ста взрывоопасных предметов на "Азовстали"

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На наиболее опасных участках работают специализированные бронированные машины.

Вооруженные силы России уничтожили более ста взрывоопасных предметов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На опубликованном видео показана работа российских саперов. Взрывоопасные предметы были обнаружены по всему периметру "Азовстали" и в строениях на территории предприятия. Найденные минные поля и ловушки были обезврежены. На наиболее опасных участках работают специализированные бронированные машины.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили три украинских Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: азовсталь, взрывоопасные предметы, мариуполь, минобороны россии, саперы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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