Минобороны РФ: российские ПВО сбили три украинских Су-25

Один из самолетов был обнаружен над городом Павлоград.

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских самолета Су-25. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Один из самолетов был обнаружен над городом Павлоград. Остальные два Су-25 сбили в районе населенного пункта Киселевка.

Конашенков добавил, что российские ПВО также сбили 13 украинских беспилотников и перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили технику ВСУ, перебрасываемую в Донбасс.

Видео: Минобороны России