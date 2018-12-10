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Минобороны РФ: российские ПВО сбили три украинских Су-25

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Один из самолетов был обнаружен над городом Павлоград.

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских самолета Су-25. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Один из самолетов был обнаружен над городом Павлоград. Остальные два Су-25 сбили в районе населенного пункта Киселевка.

Конашенков добавил, что российские ПВО также сбили 13 украинских беспилотников и перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили технику ВСУ, перебрасываемую в Донбасс.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, пво, самолеты, су-25, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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