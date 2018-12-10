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Минобороны РФ: российские военные уничтожили технику ВСУ, перебрасываемую в Донбасс

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Она была обнаружена в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области.

Российские военные уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), перебрасываемую в Донбасс. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вооружение и техника были обнаружены в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области. Ее перебрасывали из Ивано-Франковска. Вооруженные силы РФ поразили технику ВСУ высокоточными ракетами большой дальности.

Ранее в Минобороны сообщили, что батарея "Гиацинт-С" уничтожила на Украине подразделение американских гаубиц.

Видео: Минобороны России

Теги: военная техника, донбасс, игорь конашенков, минобороны россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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