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Минобороны РФ: батарея "Гиацинт-С" уничтожила на Украине подразделение американских гаубиц

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Гаубицы были уничтожены в ходе выполнения задач контрбатарейной борьбы.

Российские самоходные установки "Гиацинт-С" уничтожили на Украине подразделение 155-мм американских гаубиц М777, поставленных украинским войскам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Американские гаубицы были уничтожены в ходе выполнения задач контрбатарейной борьбы. М777 были одной из целей российских военных, выполнявших работу по взводу в количестве трех орудий. В ходе стрельбы на поражение одна батарея была подавлена.

В пресс-службе Минобороны отметили, что дальность стрельбы "Гиацинтов-С" достигает 28,5 километра.

Ранее Мединский заявил, что Россия готова к новым переговорам с Украиной.

Видео: Минобороны России

Теги: гаубица, гиацинт-с, минобороны россии, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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