Рабочие получили выплаты за октябрь и ноябрь.

Владимир Зеленский заявил о ликвидации задолженности по зарплатам бастующих шахтеров. Об этом глава Украины заявил в видеообращении к народу, которое размещено в его Telegram-канале. По данным политика, рабочие получили оплату труда в полном размере за октябрь и ноябрь текущего года.

Долги перед шахтерами за октябрь и ноябрь полностью закрыты. Эти деньги есть уже на шахтах. С этого понедельника мы начинаем выплаты за декабрь Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что с прошлой недели на Украине начались забастовки среди сотрудников урановых шахт. Более сотни рабочих предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в Кировоградской области собрались на митинг 9 декабря. Они бастовали напротив офиса президента страны. Активисты обратились к правительству с требованием погасить долг по зарплате в размере 143 млн гривен (около пяти млн долларов). Шахтеры заблокировали дорожное движение на трассах, которые соединяют Кропивницкий (бывший Кировоград) с Киевом, Николаевом и Кривым Рогом.

Украина похвасталась своим методом борьбы с коронавирусом.

Видео: TG / Zelenskiy / Official