Зеленский прокомментировал позицию Венецианской комиссии по решению КС Украины

Президент Украины поручил внимательно изучить предложения Венецианской комиссии .

Президент Украины прокомментировал позицию Венецианской комиссии по решению КС Украины. Об этом сообщает пресс-лужба главы государства.

Украинский лидер поручил соответствующим ведомствам внимательнее изучить документы Венецианской комиссии.

Каким образом избежать причинения Конституционным судом необратимого вреда антикоррупционной реформе и как реформировать сам Конституционный суд системно, чтобы нынешняя ситуация больше не повторилась Владимир Зеленский

Напомним, что 27 октября Конституционный суд Украины не признал часть норм закона "О предотвращении коррупции".

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