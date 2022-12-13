Глава Украины выразил благодарность Германии, Британии и США.

Зеленский заявил о ключевой роли количества и сроков поставок танков Киеву. Соответствующее заявление президент Украины сделал в эфире британского телеканала Sky News. Политик пояснил иностранной прессе, что эти два параметра играют важную роль. Он также поблагодарил международных партнеров за военную помощь киевскому режиму.

Я очень рад. Хочу поблагодарить, что они приняли такие решения, но если мы будем говорить открыто и честно, то количество танков и срок, когда они могут до нас доехать, играют неотъемную, важную роль. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что власти США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. Правительство Германии также заявило, что приняло решение передать ВСУ немецкие танки Leopard 2. О решении передать Киеву танки западного образца также сообщил ряд европейских стран.

В Белгородской области в телеэфире показали выступление Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Sky News