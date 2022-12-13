Главу Украины транслировали в эфире нескольких регионов РФ на протяжении минуты.

В Белгородской области в телеэфире показали выступление Зеленского. Пресс-служба региональной администрации подтвердила инцидент. Чиновники пояснили, что речь идет о несанкционированной замене телевизионного сигнала. Аналогичные хакерские атаки также зафиксированы в Крыму вечером 25 января. Замена сигнала длилась на протяжении минуты.

Действиями оперативных дежурных был осуществлен переход на прием сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются. пресс-служба администрации Белгородской области

Журналистам "РИА Новостей" советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков пояснил, что в регионе была со стороны Киева осуществлена хакерская атака. По его словам, из-за плачевного состояния на фронте с ВСУ киберспециалисты решил взломать интернет-вещание на российских телеканалах и транслировать там Владимира Зеленского на украинском языке. речь идет о том что спецслужбы способны за счет переданных американцами программных кодов подменять вещание, а локальные кабельные операторы зачастую берут сигнал из Сети. В настоящее время большинство из таких уязвимостей было устранено.

Зеленский обещал продолжить кадровые перестановки на Украине.

Фото и видео: Telegram / BAZA