Глава Украины имеет сведения об участии местных олигархов в госперевороте.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовящемся государственном перевороте. Такую позицию политик высказал на пресс-конференции, посвященной половине его президентского срока. Спикер заметил, что обладает информацией о подготовке переворота к 1 декабря.

У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что на Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная Рада (местный парламент) отстранила от власти президента Виктора Януковича. Политику пришлось бежать за пределы страны. Депутаты изменили Конституцию и назначили проведение новых выборов. Место Януковича занял Петр Порошенко.

Протестующие украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум.

Фото и видео: YouTube / 112 Украина