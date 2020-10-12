Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть пост главы государства, если не сможет закончить войну в Донбассе. Заявление он сделал в интервью BBC.
Зеленский подчеркнул, что не ставит во главу своей работы власть и рейтинги.
Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек.
Владимир Зеленский, президент Украины
По его словам, его сменщиком в этом случае должен стать человек, который сможет закончить "эту трагическую историю".
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Видео: YouTube / BBC News Україна
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