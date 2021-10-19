Зеленский заявил, что заинтересован во встрече с Путиным в любом формате

Глава Украины не исключил, что встреча произойдет на полях "нормандского саммита".

Украинский президент Владимир Зеленский вновь заявил, что заинтересован во встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в любом формате. Такое заявление лидер государства сделал в эфире местного телеканала ICTV. Политик также уточнил, какие шансы есть у встречи "нормандской четверки".

Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате. На сегодня Германия, Франция и Украина - это точно - заинтересованы во встрече в "нормандском формате". Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский подчеркнул, что Киев может сделать несколько шагов вперед для того, чтобы данная встреча состоялась. При этом Украина все еще ждет определенных шагов со стороны Москвы.

Зеленский не исключил возможность обмена Медведчука на украинцев, которые находятся в РФ.

Фото и видео: YouTube / Свобода слова на ICTV